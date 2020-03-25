مكالمة هاتفية بين الرئيس التونسي والعاهل المغربي بشأن فيروس كورونا

أجرى الرئيس التونسي، قيس سعيد، مكالمة هاتفية مع عاهل المغرب الملك محمد السادس، بشأن تفشي وباء كورونا المستجد.

وقالت الرئاسة التونسية إن "المحادثة تناولت الأوضاع الصحية في كل من البلدين الشقيقين، وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والاستفادة من تجربة كل بلد في مواجهته لجائحة كورونا".

وأكد الرئيس التونسي على ضرورة اعتماد مقاربة مختلفة عن المقاربات السابقة، وأشار في هذا الخصوص إلى أهمية مبادرة تونس الرامية الى الدفع نحو اتخاذ قرار من قبل مجلس الأمن الدولي لمعالجة الوضع الصحي الناجم عن تفشي هذا الوباء في مختلف بلدان العالم.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة لمواطن تونسي ليرتفع بذلك عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، إلى أربع حالات.

وأكد المدير الجهوي للصحة سامي الرقيق، "وفاة المصاب بفيروس كورونا، أصيل معتمدية بومرداس من ولاية المهدية، ليكون بالتالي رابع حالة وفاة بالفيروس تُسجل في تونس"، وذلك حسب إذاعة "الجوهرة أف أم".

وأكد الرقيق أن "التحاليل التي أجريت على زوجة الفقيد، أثبتت شفاءها من الفيروس، بينما لا يزال شقيقه المصاب يخضع للحجر الصحي الإجباري تحت حراسة أمنية".

وأشارت وزارة الصحة إلى أن "الحالة المسجلة كانت للمصاب الأول في تونس بفيروس كورونا، (65 سنة)، قد عاد من إيطاليا على متن رحلة الخطوط التونسية، بتاريخ 21 فبراير/ شباط 2020، قبل اكتشاف إصابته بالفيروس، ليتم إيواؤه بمستشفى فرحات حشاد بسوسة، وتتدهور حالته الصحية ويوضع تحت التنفس الاصطناعي يوم 13 مارس/ آذار الجاري، علما وأنه يعاني أيضا من مرض السكري.