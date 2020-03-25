مركز المصالحة: لم نسجل عودة لاجئين إلى سوريا من الخارج خلال الــ24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، بأنه لم تسجل عودة لاجئين إلى سوريا من الخارج خلال الــ24 ساعة الأخيرة.

موسكو - سبوتنيك . وقال المركز في نشرة له بهذا الشأن، نُشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية : "خلال الــ24 ساعة الأخيرة لم تجر عملية عودة اللاجئين إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية".

وأشار المركز إلى عدم تسجيل عودة للنازحين خلال الفترة ذاتها إلى داخل البلاد.

وبحسب المركز قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي والمنشآت من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، على مساحة 2.1 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها بتدمير 35 عبوة ناسفة.