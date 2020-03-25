الملك سلمان يصدر قرارا بمنع الانتقال بين جميع المدن السعودية

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، عن حزمة إجراءات جديدة للحد من تفشي وباء "كورونا".

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن هذه القرارات جاءت "انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناء على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد".

وأكد الأمر الملكي، على منع سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، كما منع القرار الدخول والخروج من المدن التالية (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

وأضافت الوكالة أن الأمر الملكي سيعمل به ابتداء من الساعة الثالثة عصرا من يوم غد الخميس، وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي، مؤكدة أن منع التنقل لا يشمل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وتابعت "واس" أنه "سيتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية:( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة)، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول.

— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 25, 2020

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، أعلن أمس الثلاثاء، تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 676، كما أكد المتحدث في مؤتمر صحفي، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمقيم أفغاني.