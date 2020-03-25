السعودية تقرر زيادة ساعات حظر التجول في المدينة ومكة والرياض

وافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية إنه تقرر تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرا في المدن التالية: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

خامساً: يتم تقديم وقت بدء #منع_التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية : ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ) ، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول.. — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 25, 2020

وتابعت الوكالة أنه "للجهة المعنية بناء على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أعلن، اليوم الأربعاء، عن حزمة إجراءات جديدة للحد من تفشي وباء "كورونا".

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن القرارات جاءت "انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناء على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد".

وأكد الأمر الملكي، منع سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال إلى منطقة أخرى، كما منع القرار الدخول والخروج من المدن التالية: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.