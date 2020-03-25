بسبب كورونا... سلطنة عمان توجه رسالة لمواطنيها في مصر

وجهت سفارة سلطنة عمان في القاهرة، اليوم الأربعاء، رسالة لمواطنيها الموجودين في مصر على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت السفارة في بيان "ندعو المواطنين المقيمين والمتواجدين في جمهورية مصر العربية بضرورة التقيد بالتعليمات والإجراءات الإحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية".

سفارة السلطنة في #القاهرة تدعو المواطنين المقيمين والمتواجدين في جمهورية #مصر العربية بضرورة التقيد بالتعليمات والإجراءات الإحترازية للوقاية من إنتشار فيروس #كورونا ( #كوفيد_19) الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية. pic.twitter.com/ERrs3Kh5FM — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 25, 2020

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الثلاثاء، هو 402 حالة من ضمنهم 80 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و20 حالة وفاة.

وكانت الوزارة قد خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

كما أعلنت الحكومة المصرية، أمس الثلاثاء 24 مارس‎/‎آذار، ‏حظر حركة المواطنين لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي فيروس ‏‏"كورونا" المستجد.‏

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.