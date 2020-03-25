السيسي يرحب بالتوافق بين رئيس جنوب السودان وزعيم المعارضة

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جنوب السودان.

وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي رحب خلال الاتصال بالتوافق الذي تم مؤخرا بين رئيس جنوب السودان وزعيم المعارضة لتشكيل الحكومة، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".

#عاجل | الرئيس السيسي يرحب بالتوافق الذي تم مؤخرا بين رئيس جنوب السودان وزعيم المعارضة لتشكيل الحكومة#eXtranews — eXtra news (@Extranewstv) March 25, 2020

وأكد السيسي أهمية العمل بين الأطراف في دولة جنوب السودان للاستمرار في تنفيذ استحقاقات الاتفاق.

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، قد أعربت عن مخاوف جدية بشأن تصاعد العنف بين القبائل في وسط وشرق جنوب السودان خلال الشهر الماضي، وحثت سلطات الدولة على وقف إراقة الدماء وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

#عاجل| الرئيس السيسي يرحب بالتوافق الذي تم مؤخرا بين رئيس جنوب السودان وزعيم المعارضة لتشكيل الحكومة #eXtranews — eXtra news (@Extranewstv) March 25, 2020

وقالت باشليه في بيان الأمم المتحدة الصادر، يوم الجمعة الفائت، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية قد عزز آمال شعب جنوب السودان في سلام دائم... من أجل إحلال سلام دائم في البلاد، يجب معالجة قضية العنف بين القبائل والتحقيق مع الجناة ومحاكمتهم. من الضروري أيضًا أن يكون بناء السلام بين المجتمعات الفردية".

ووفقا للأمم المتحدة، فقد قتل المئات وتعرض النساء والأطفال للعنف الجنسي وأحرقت العديد من المنازل، مما أجبر الآلاف على اللجوء إلى مخيمات مؤقتة منذ تصاعد الهجمات منذ منتصف فبراير / شباط الماضي. وقد ساهم تزايد عدد ونطاق الأسلحة التي تستخدمها العشائر المتنافسة، إلى جانب الفشل الواضح للسلطات المحلية والوطنية، بما في ذلك قوات الأمن، في تصاعد العنف.