بسبب أسعار الغذاء... ارتفاع التضخم في السعودية مع تأثر الطلب بتفشي فيروس "كورونا"

أعلنت الهيئة العامة السعودية للإحصاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد 1.2% في شهر فبراير/ شباط الماضي عنه قبل عام، وذلك تأثرا بارتفاع أسعار الطلب على المواد الغذائية.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، إن "المؤشر ككل سجل تضخما إيجابيا للشهر الثالث على التوالي في فبراير/ شباط وبلغ أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2018. ولكن على أساس شهري، زادت الأسعار 0.3 بالمئة فحسب"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وسجلت المملكة انخفاضا في الأسعار في قطاعات من بينها المطاعم والفنادق والترفيه والثقافة، وهما القطاعان الداعمان الرئيسيان للمؤشر في يناير/ كانون الثاني، قبل تأثر المنطقة بفيروس "كورونا".

يذكر أن السعودية، التي سجلت حتى 24 مارس آذار 767 حالة إصابة ووفاة واحدة، تبنت مجموعة من الإجراءات الأكثر صرامة من بين الدول الخليجية العربية بوقف رحلات الركاب الجوية الدولية وإلغاء رحلات العمرة وعزلت منطقة القطيف بشرق البلاد حيث تركزت معظم الإصابات.

وهذا الشهر أمرت المملكة بإغلاق المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي والحدائق العامة، بينما استثنت متاجر السوبر ماركت والصيدليات وخدمات توصيل الغذاء، وذلك في مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا.