مصر تدين الحادثين الإرهابيين في كل من نيجيريا وتشاد

أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، الحادثين الإرهابيين اللذين وقعا في كل من نيجيريا وتشاد، مما أسفر عن وفاة وإصابة عشرات الجنود من البلديّن.

وقال البيان "أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 25 مارس الجاري، الحادثيّن الإرهابييّن الغاشمين اللذين وقعا في كل من نيجيريا وتشاد الشقيقتين، مما أسفر عن وفاة وإصابة عشرات الجنود من البلديّن".

وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل لكافة المصابين.

كما أكد البيان وقوف مصر، حكومةً وشعباً، مع حكومتيّ وشعبيّ نيجيريا وتشاد الشقيقتيّن في مصابهما الأليم، مشدداً على ضرورة التصدي للإرهاب من خلال تحرك وتكاتُف جماعي حازم يتبنى مقاربة شاملة تتعامل مع الجماعات الإرهابية والجهات الراعية لها دون استثناء.