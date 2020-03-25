بماذا نعى حمدوك وزير دفاع السودان الراحل؟

نعى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مساء اليوم الأربعاء، وزير الدفاع السوداني الراحل الفريق أول ركن جمال عمر.

ونشر حمدوك نعيه عبر صحفته على موقع "فيسبوك"، وقال فيه: "أُنعى بحزن عميق وفاة زميلنا العزيز الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع، الذي لبى نداء ربه صباح اليوم في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، أثناء أدائه لواجبه الوطني".

وتابع بقوله "لقد فقدت بلادنا اليوم أحد أبنائها الاوفياء والمخلصين. يمتاز الفقيد بالحكمة والصبر وحُسن الخلق والرأي السديد، وكانت له إسهامات مقدره من خلال موقعه في الحكومة الانتقالية ودوره الفعال في عملية السلام".

واستمر حمدوك قائلا "أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، وأتقدم بخالص التعازي لأسرته وزملائه وللشعب السوداني".

وتوفي وزير الدفاع السوداني أثناء مشاركته في مفاوضات عن حكومة السودان في وضع أسس الترتيبات الأمنية لسلام دائم وشامل في السودان، في مدينة جوبا بجنوب السودان.

والفريق أول ركن جمال الدين عمر أول وزير دفاع في الحكومة الانتقالية بعد عزل عمر البشير في نيسان/ أبريل الماضي.

وقبل توليه منصب وزير الدفاع الجديد كان عضوا في المجلس العسكري الانتقالي رئيسا للجنة الأمن والدفاع برتبة فريق ركن.

وتمت ترقيته إلى رتبة فريق أول في 15 نيسان/ أبريل 2019 بقرار من رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

إلى ذلك، كان عمر جمال يشغل منذ آذار/ مارس 2017 منصب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.

وفي 23 أيار/ مايو 2019 أصدر البرهان مرسوماً دستورياً، عين بموجبه الفريق أول ركن جمال الدين عمر إبراهيم، عضواً بالمجلس العسكري الانتقالي ورئيساً للجنة الأمن والدفاع.