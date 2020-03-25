الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على معبد هندوسي في كابول

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معبدا هندوسيا للسيخ وسط العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى مقتل عدد من الأبرياء وجرح آخرين.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية".

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقالت الحكومة الأفغانية، إن "مسلحين مجهولين وانتحاريين هاجموا مجمعا دينيا للسيخ في العاصمة كابول، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا قبل أن تقتل قوات الأمن جميع المهاجمين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق آريان، في رسالة للصحفيين بعد بضع ساعات من بدء الهجوم في الصباح الباكر، إن 25 شخصا كانوا في المجمع قتلوا وثمانية أصيبوا بجروح وجرى إنقاذ 80 آخرين؛ حسب وكالة "رويترز".

وأضاف أن "قوات الأمن استكملت عملية قتلت فيها جميع المهاجمين. ولم يذكر عددهم".

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة أنها ستخفض مساعداتها للحكومة بمقدار مليار دولار بسبب فشل الزعماء السياسيين المتناحرين في التوصل لاتفاق يتعلق بتشكيل فريق للتفاوض مع طالبان.

وقال ناريندر سينغ خالسا، عضو البرلمان الذي يمثل أقلية السيخ، في وقت سابق، إنه تلقى أنباء عن مقتل أربعة أشخاص وحصار ما يصل إلى 200 داخل المعبد، متابعا: "ثلاثة انتحاريين دخلوا المعبد ...وبدأوا هجومهم في وقت كان فيه مزدحما بالمصلين".