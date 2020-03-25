السعودية تكشف آلية تطبيق قرار إعفاء الوافدين وتمديد إقامتهم

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن آلية لتطبيق قرار إعفاء الوافدين من المقابل المالي حتى نهاية يونيو/ حزيران 2020 في إطار جهود مكافحة تداعيات كورونا.

وأوضحت المديرية في تغريدات لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، "بالنسبة للوافدين من أصحاب المهن التجارية والمنتهية إقاماتهم من 18 مارس/ آذار الحالي وحتى 30 يونيو/ حزيران 2020 سيتم إعفاؤهم من المقابل المالي؛ وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم آليا لمدة 3 أشهر دون مقابل، ودون الحاجة لمراجعة مقرات الجوازات".

للوافدين من أصحاب "المهن التجارية" والمنتهية إقاماتهم من تاريخ 1441/07/23هـ وحتى تاريخ 1441/11/09هـ:#الجوازات_في_خدمتكم#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/UPeJfqrNi5 — ا لـ ـجـ ـو ا ز ا ت السعودية (@AljawazatKSA) March 24, 2020

وأضافت "بالنسبة للوافدين من أصحاب المهن التجارية الذين لم تُستغل تأشيراتهم خلال فترة تعليق الدخول والخروج مؤقتاً من وإلى المملكة، سيتم تمديد تأشيرات الخروج والعودة للوافدين من أصحاب المهن التجارية التي لم تستغل خلال الفترة من 25 فبراير/ شباط وحتى 20 مارس/ آذار ، حيث سيتم التمديد لمدة 3 أشهر دون مقابل، وذلك آلياً من النظام دون الحاجة لمراجعة مقرات الجوازات".

للوافدين من أصحاب "المهن التجارية" والذين لم تُستغل تأشيراتهم خلال فترة تعليق الدخول والخروج مؤقتاً من وإلى المملكة: #الجوازات_في_خدمتكم#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/bcQRuECH1s — ا لـ ـجـ ـو ا ز ا ت السعودية (@AljawazatKSA) March 24, 2020

​وتابعت: "بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين أصدروا تأشيرات خروج نهائي لعمالتهم وانتهت مدة صلاحية إقاماتهم فإنه بعد الانتهاء من التمديد آليا لفترة إقامات الوافدين الخاصة بهم لمدة 3 أشهر دون مقابل من "المهن التجارية" المنتهية إقاماتهم من 18 مارس/ آذار وحتى 30 يونيو/ حزيران 2020؛ فإنه بإمكان أصحاب الأعمال إلغاء تأشيرة الخروج النهائي إلكترونياً عبر منصتي (أبشر أعمال ومقيم) لعمالتهم، دون مراجعة مقرات الجوازات".

لأصحاب الأعمال الذين أصدروا تأشيرات خروج نهائي لعمالتهم وانتهت مدة صلاحية إقاماتهم:#الجوازات_في_خدمتكم#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/Syz1ZFPXfQ — ا لـ ـجـ ـو ا ز ا ت السعودية (@AljawazatKSA) March 24, 2020

​وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد، مشيرا إلى أن الوفاة لمقيم في المملكة يحمل الجنسية الأفغانية.

وأضافت الوزارة السعودية، أن عدد المصابين بالفيروس في المملكة وصل إلى 767، بعد تسجيل 205 حالة جديدة.