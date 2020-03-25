مستشفيات لبنانية تتبنى تصميم جهاز تنفس اصطناعي محلي الصنع

أعلنت ​جامعة "القديس يوسف"​ في ​بيروت​ و​مستشفى​ "​أوتيل ديو"​ الجامعي، اليوم الأربعاء، تبنيهما نموذجا لجهاز تحكم ب​التنفس​ الاصنطاعي، قدمته شركة "آي نتورك أوتوميشن" لمؤسسها وصاحبها المهندس كسرى صقر.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن المختصين أن النموذج المقدم هو جهاز تحكم بالتنفس الاصطناعي، يستخدم لإنعاش المرضى في غرف العناية المركزة.

وبحسب المختصين فإن التقنية معروفة عالميا ومنتشرة، غير أن الجديد في هذا الجهاز أنه مصنوع من قطع أساسية غير متوفرة في السوق حاليا، استطاعت شركة "آي نتورك أوتوميشن" (I.Network Automation) بسبب طبيعة عملها في أتمتة وصناعة روبوتات صناعية، تأمين قطع موازية وصنعت النموذج بفكر وهندسة وإبداع لبناني 100%، وعرضته على جامعة القديس يوسف ومستشفاها الجامعي "أوتيل ديو دو فرانس" اللذين رحبا بالنموذج نظرا إلى الحاجة الماسة إلى أجهزة التنفس وصعوبة استيرادها من الخارج بعد تفشي فيروس ​كورونا​.

وسيضع مستشفى أوتيل ديو إمكاناته وتجهيزاته لاختبار النموذج الحالي على ​الحيوانات​ في المرحلة الأولى، وبعد التأكد من فعاليته يصار إلى إتمام بقية الاختبارات، ثم تصنيعه بقطع هندسية طبية تتمتع بالمعايير العالمية.

وبحسب الخبراء فإن كلفة هذا الجهاز بعد التصنيع الطبي لا تتعدى 2000 ​دولار​ أمريكي، وشركة "آي نتورك أوتوميشن" تقدمه لكل من يرغب في تصنيعه بلا مقابل، وهي مستعدة لتزويد الشركات و​المستشفيات​ ببرنامج التصنيع وبكافة التفاصيل مجانا، فالهدف هو التضامن مع ​المجتمع اللبناني​ في هذا الوقت الحرج وليس تحقيق أي ربح مالي.

من المتوقع، أن تستغرق مرحلة الاختبارات أسابيع، بعدها يصبح بالإمكان تصنيع الجهاز واستخدامه طبيا.