أعلنت وزارة الصحة السعودية ارتفاع عدد المصابين بكورونا في السعودية إلى 900 حالة وتسجيل وفاة جديدة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، عن تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى ٩٠٠ حالة، بحسب موقع قناة "العربية" السعودية.

وأكد في مؤتمر صحفي اليوم حول مستجدات الوضع بشأن فيروس كورونا، أن الحالات المتعافية وصلت إلى 29 حالة.

ومن جهته، قال طلال الشلهوب المتحدث باسم الداخلية السعودية في ذات المؤتمر الصحفي وجود التزام كبير في اليوم الأول من قرار منع التجول.

ولفت الشلهوب إلى بدأ منع التجول سيبدأ غداً الخميس، من الساعة 3 عصراً ويشمل "الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة".

وأوضح أن رصد المخالفات تتم عبر رجال الأمن المتواجدين على الطرقات، وليست بشكل آلي، فيما يتم مراعاة الفئات المستثاة.

وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، عن حزمة إجراءات جديدة للحد من تفشي وباء "كورونا".

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن هذه القرارات جاءت "انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناء على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد".

وأكد الأمر الملكي، على منع سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، كما منع القرار الدخول والخروج من المدن التالية (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

وأضافت الوكالة أن الأمر الملكي سيعمل به ابتداء من الساعة الثالثة عصرا من يوم غد الخميس، وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي، مؤكدة أن منع التنقل لا يشمل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وتابعت "واس" أنه "سيتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية:( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة)، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول.