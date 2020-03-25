مصر: تسجيل 40 إصابة بكورونا وحالة وفاة جديدة

أعلنت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، اليوم الأربعاء، تسجيل 40 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت زايد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإعلام المصري أسامة هيكل اليوم، أن "إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 442 وحالات الوفاة إلى 21 حالة".

وتابعت "حالات التعافي ارتفعت إلى 93 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابية إلى سلبية 113 حالة".

وأشارت زايد إلى أن "منظمة الصحة العالمية قامت بتقييم الإجراءات التي تتخذها الوزارة".

وأوضحت أن "الوزارة نعمل على زيادة المعامل في كافة المحافظات".

وأكدت الوزيرة أن "تم إغلاق كافة العيادات الخارجية لتقليل الاختلاط".

وناشدت وزيرة الصحة المصرية، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى واحتواء فيروس كورونا المستجد.

وفي السياق، طالب وزير الإعلام المصري أسامة هيكل بالالتزام الصارم بإجراءات الحكومة لمواجهة الفيروس.

وتواصل وزارة الصحة والسكان المصرية رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.