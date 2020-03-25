القوات اليمنية تعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لأنصار الله جنوب الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة مُسيرة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الحديدة غربي البلاد.

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت المقاومة الوطنية، إحدى تشكيلات القوات اليمنية المشتركة، عبر حسابها على تويتر، ‏إن "القوات أسقطت طائرة مُسيرة للحوثيين في مديرية ‎الدريهمي جنوب ‎الحديدة".

وأضافت "الطائرة هي الثالثة من نوعها خلال أسبوع"، فيما لم تورد تفاصيل إضافية عن العملية.

وكان الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية قد أعلن، أمس الثلاثاء، تحقيق قواته تقدما ميدانيا في معارك مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن قائد اللواء الأول قوات خاصة، العميد عبيد الجار، إن "مجاميع من الحوثيين حاولت التسلل إلى مواقع في جبهة حرض (شمال غربي حجة)، إلا أن الجيش أفشل المحاولة وشنّ هجوما معاكسا تمكن خلاله من التقدمّ قرابة 3 كيلو مترات".

وأكد العميد الجار "تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية أبرزها التباب السود". وأشار إلى "تمكن الجيش من إسقاط طائرة مُسيّرة تابعة للحوثيين في جبهة حرض".