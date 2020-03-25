الحكومة العراقية تعلن مغادرة القوات الفرنسية وإخلاء التحالف الدولي قاعدة جوية

قال اللواء الركن عبد الكريم خلف، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن "القوات الفرنسية غادرت الأراضي العراقية، وأن التحالف الدولي أخلى قاعدة جوية"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأكد اللواء عبد الكريم خلف، أن "مغادرة القوات الفرنسية تأتي حسب الاتفاقات التي جرت مع الحكومة العراقية".

وبدأت قوات التحالف الدولي الذي تترأسه الولايات المتحدة الأمريكية، تقليص قواعدها في العراق، بتسليم أول قاعدة عسكرية لها، للجيش العراقي، بعد أيام من تقديم الحكومة العراقية شكوى دولية، ضد الانتهاكات الأمريكية التي تسببت بمقتل 6 وإصابة 12 من أفراد الأمن، الأسبوع الماضي.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان نقلته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، يوم الخميس الماضي، أن "القوات الأمنية العراقية، تسلمت قاعدة القائم العسكرية في محافظة الأنبار، غربي البلاد، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها مع تجهيزاتها العسكرية كافة".

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي للعمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، بأن "انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة القائم التي تضم فريقا من الاستشاريين والخبراء والفنيين، تم ضمن جدول زمني لغرض الانسحاب الدائم".