الإمارات... 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يصل إلى 330 حالة

أعلن المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الإمارت العربية، اليوم الأربعاء، عن رصد 85 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء هذا الإعلان خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات حول فيروس كورونا المستجد، بحضور فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، حسبما نقلت شبكة "العين".

عاجل | الإمارات تسجل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي العدد لديها إلى 333 — العين الإخبارية - عاجل (@AlainBRK) March 25, 2020

وأوضحت فوزية أحمد أنه تم "تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، تخضع جميعها للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمصابين 333 حالة.

أعلنت شرطة دبي القبض على امرأة أوروبية من أصول عربية، وإحالتها إلى النيابة بتهمة بث مقطع فيديو يظهر عدم التزامها بالتعليمات الصحية والأمنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب موقع صحيفة "الإمارات اليوم"، "كانت امرأتان إحداهما أوروبية والأخرى عربية أثارتا حالة من الاستياء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لإصرارهما على تحدي التعليمات المتعلقة بعدم النزول من المنزل إلا للضرورة، واستخفافهما بحملة "خلك في البيت"، بنزولهما في منطقة دبي مارينا لممارسة الجري، وتوجيه رسالة سلبية إلى الجمهور".