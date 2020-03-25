نائب عراقي يحذر من تحول جثث ضحايا كورونا إلى قنبلة وبائية تبيد المجتمع

دعا النائب العراقي عطوان العطواني، اليوم الأربعاء، خلية الأزمة المختصة بمواجهة وباء فيروس كورونا إلى إيجاد مكان آمن لدفن جثث ضحايا الوباء.

وقال العطواني في بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إن الجهات الحكومية لم تستطع حتى إيجاد مكان لدفن الموتى بل لم تحدد جهة تتكفل بهذه المهمة".

وأشار العطواني إلى أن الجثث مازالت تنتظر في الطب العدلي منذ أيام عديدة والخوف كل الخوف من أن تتعفن وتتلف لتتحول إلى قنبلة وبائية تبيد المجتمع".

موجها مناشدة لخلية الأزمة بتحديد مكان خاص للدفن مؤمن وبعيد عن المدن السكنية ويطلق عليها اسم (مقبرة ضحايا كورونا ).

وأضاف العطواني: "إنني استقبلت مناشدات عديده من ذوي الضحايا بإيجاد حل لهذه المأساة، وقد أبلغت خلية الأزمة بالموضوع وهذه المناشدات ولازلت أتابع الموضوع ولكن لحد الإن لم تتخذ الإجراءات اللازمة وتسليم ذوي الضحايا جثث ذويهم للمباشرة بدفنهم من قبل الجهة المخولة بذلك".

وندد مدير دائرة صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي منع دفن جثة رجل توفي قبل أسبوع بفيروس كورونا، قائلا: "أين الدين؟ أين الإسلام؟ أين الإنسانية؟ أين الضمير؟ أين الغيرة العراقية؟، هل يسمح دينكم وإنسانيتكم وضميركم منع دفن جثة رجل توفاه الله قبل أسبوع بكورونا"، مبينا أن "زوجته وابنه أصيبوا وهم حالياً في المستشفى وجميع أفراد عائلته في الحجر بمستشفى آخر".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، فيروس كورونا وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.