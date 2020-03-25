حقيقة هروب مريض مصاب بفيروس "كورونا" في دولة عربية

وبحسب بيان لوزارة الصحة في ولاية الخرطوم، "نفت ما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الخطاب المزور عن هروب مريض مصاب بفيروس كورونا من المستشفى".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "الخبر عار من الصحة"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأكدت أن الخطاب المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي مزور بدليل الخطأ الموجود في اسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، وأكدت الوزارة أن مدير الإدارة العامة للطب العلاجي هو د. محجوب تاج السر منوفلي، وليس يوسف تبن الذي تمت إقالته من الإدارة منذ يوليو 2019.

وأعلنت الحكومة السودانية، أمس الثلاثاء، ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 3 أشخاص من بينهم وفاة واحدة.

وأكد وزير الثقافة والإعلام السوداني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، أن الإصابة بالفيروس هي لمواطن سوداني قدم من إحدى الدول العربية يوم السبت الماضي، دون ذكر اسم تلك الدولة، مشيرا إلى أن الحالة تخضع لإجراءات العزل الصحي.

وقال الوزير إن الإبلاغ عن هذه الحالة تم من داخل أسرته وهو أمر إيجابي حيث تم عزل المخالطين له وتم إبلاغ الدولة العربية التي جاء منها.