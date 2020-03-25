غوتيريش يدعو الأطراف في اليمن إلى وقف فوري للأعمال القتالية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، الأطراف المتصارعة في اليمن إلى وقف فوري للأعمال القتالية.

القاهرة - سبوتنيك. جاء في بيان للأمم المتحدة صدر اليوم، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "مكرراً نداءه أمس لجميع الأطراف المتحاربة في جميع أنحاء العالم من أجل وقف إطلاق النار، يدعو الأمين العام للأمم المتحدة اليوم، الأطراف المتقاتلة في اليمن إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض، وبذل قصارى الجهود لمواجهة الانتشار المحتمل لـفيروس كوفيد-19".

ووفقا للبيان، أضاف غوتيريش: "لقد دمر الصراع الذي استمر لأكثر من خمس سنوات حياة عشرات الملايين من اليمنيين، كما يهدد القتال الدائر حاليًا، في الجوف ومأرب، بالتسبب بزيادة حدة المعاناة الإنسانية".

كما لفتت الأمم المتحدة إلى أن الأمين العام يدعو الأطراف إلى "العمل مع مبعوثه الخاص من أجل التوصل لخفض التصعيد على مستوى البلاد، وتحقيق تقدم في الإجراءات الاقتصادية والإنسانية التي من شأنها التخفيف من معاناة الشعب اليمني وبناء الثقة بين الأطراف، واستئناف عملية سياسية بقيادة يمنية تشمل الجميع".

وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل شامل ومستدام للصراع في اليمن.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عدم تلقيها أي بلاغ عن اكتشاف أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد - 19" في اليمن.