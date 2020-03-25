العراق يسجل 30 إصابة جديدة بفيروس "كورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، أن العراق سجل 30 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الحالات المثبتة بفيروس كورونا في العراق إلى 346 والوفيات إلى 29 حالة حتى اليوم.