رغد صدام حسين تناشد العراقيين دعم الأردن في مواجهة كورونا

دعت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، إلى التبرع لدولة الأردن، لما تمر به من أزمة مالية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت رغد في تسجيل صوتي انتشر عبر "تويتر": "منذ 2003 تواجد عدد كبير من العراقيين في الأردن، وفتح هذا البلد المضياف والمحدود الموارد بلا منة ولا تردد، أبوابه لحمايتكم والحفاظ عليكم من أذى المحتلين وأتباعهم، ومن الظروف الناجمة عن انعدام الأمن".

وأضافت رغد صدام حسين "مضت أكثر من 17 عاما ولم يتذمروا ‌‌‌أو يستصعبوا ذلك، وشاركناهم في الماء والكهرباء والأهم من ذلك الأرض" مشيرة إلى أن "الأردنيين يمرون بظرف صعب، وكنت أسمع دائما من العراقيين الذين يعيشون فيه أن البلد بلدنا وسنكون مع إخوتنا الأردنيين دوما".

#الأردن



رسالة رغد صدام حسين ..

للعراقيين في الأردن.. pic.twitter.com/PHlaJqsZ3i — Nidaa Majali (@NidaaMajali) March 23, 2020

وتابعت "اليوم جاء دورنا كي نرد لهم وقفتهم معنا، ولا شك عندي أنكم أهل المواقف المشهودة، فالإنسان موقف، هكذا كان يقول والدي صدام دوماً، وعندما نكون بلا موقف فلا قيمة إنسانية لنا".

وأكدت رغد "سنقف معكم أيها الأحبة كما كنتم إلى جانبنا في ظرفنا الصعب"، لافتة إلى أن "الأردن يمر بظرف مالي صعب بسبب وباء كورونا، ومع هذا الظرف شهد العالم كيف استوعب الأردنيون بشكل فاق ما قدمته أكثر الدول تقدما وثراء في العالم".

رغد صدام حسين توجه رسالة للأشقاء العراقيين في العراق و على ثرى المملكة الأردنية الهاشمية ❤️🇯🇴#كل_الحب ❤️🇯🇴 pic.twitter.com/dHs0xMal05 — عاشقه لبلدي الأردن (@sDUu79TgEze0fTD) March 24, 2020

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، يوم أمس الثلاثاء، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي الإصابات 153 حالة.