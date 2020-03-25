إقليم كردستان العراق يستلم شحنة مساعدات صينية... صور

تسلم إقليم كردستان العراق، اليوم، شحنة مساعدات طبية صينية، لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

أفادت شبكة "رووداو" الإعلامية بأن الدفعة الأولى من المساعدات الصينية المقدمة لوزارة صحة إقليم كردستان تضمنت 1008 حقائب (كيت) لمستلزمات فحص فيروس كورونا.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه الدفعة الواصلة مباشرة من بكين إلى أربيل هي الأولى من ثلاث شحنات أخرى ستصل تباعاً حيث تحتوي الثانية منها على 500 حزمة من الكمامات ومثلها أيضاً مقدمة من تاجر صيني لإقليم كردستان.

Our gratitude and appreciation to the government and Consulate General of China in Erbil for their assistance, bringing 1,008 testing kits to Kurdistan to help contain the #COVIDー19. We highly value our friendship with the People’s Republic of China. #StayHome #StayStrong pic.twitter.com/NhQScWoSX3 — Safeen Dizayee (@SafeenDizayee) March 24, 2020

من جانبه، شكر وزير الصحة، سامان برزنجي، سرعة استجابة الصين لدعم إقليم كردستان، فيما أكد القنصل الصيني في أربيل ني روجي، عزم بلاده على الاستمرار في دعم كردستان.

Le Ministre des Affaires étrangères du KRG Safeen Dizayee salue l’aide apportée par le gouvernement chinois et leur consulat à la Région du Kurdistan, afin de surmonter la crise sanitaire mondiale provoquée par le virus COVID-19. pic.twitter.com/ZIal4SDPzU — KRG - France (@KrgFrance) March 25, 2020

وسجل إقليم كردستان حتى الآن 91 حالة إصابة بفيروس كورونا بينها حالتا وفاة، و22 حالة شفاء.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، فيروس كورونا وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.