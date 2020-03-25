وزارة الصحة العراقية تناشد المرجعية الدينية للتدخل بخصوص دفن ضحايا كورونا

ناشدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، المرجعية الدينية إلى التدخل لتسهيل عملية دفن ضحايا فيروس كورونا في العراق.

وبينت وزارة الصحة في بيان "بأن الآلية المعتمدة في التعامل مع جثامين الضحايا رحمهم الله مستندة إلى توجيهات منظمة الصحة العالمية والتي تضمن سلامة دفنها في إي مقبرة كانت مع أخذ الاحتياطات الصحية في السير والنقل والدفن ولا يوجد أي ضرر بعد دفنها".

وأضاف البيان: "لذا نناشد المرجعيات الدينية إلى التدخل لتسهيل عملية دفن الضحايا حيث لا زلنا نعاني من صعوبات بالرغم من الجهود التي بذلت مع كافة الجهات المعنية.

ودعا النائب العراقي عطوان العطواني، في وقت سابق من اليوم، خلية الأزمة المختصة بمواجهة وباء فيروس كورونا إلى إيجاد مكان آمن لدفن جثث ضحايا الوباء.

وأشار العطواني إلى أن الجثث مازالت تنتظر في الطب العدلي منذ أيام عديدة والخوف كل الخوف من أن تتعفن وتتلف لتتحول إلى قنبلة وبائية تبيد المجتمع".

من جانبه ندد مدير دائرة صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي بمنع دفن جثة رجل توفي قبل أسبوع بفيروس كورونا، قائلا: "أين الدين؟ أين الإسلام؟ أين الإنسانية؟ أين الضمير؟ أين الغيرة العراقية؟، هل يسمح دينكم وإنسانيتكم وضميركم منع دفن جثة رجل توفاه الله قبل أسبوع بكورونا"، مبينا أن "زوجته وابنه أصيبوا وهم حالياً في المستشفى وجميع أفراد عائلته في الحجر بمستشفى آخر".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، أن العراق سجل 30 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الحالات المثبتة بفيروس كورونا في العراق إلى 346 والوفيات إلى 29 حالة حتى اليوم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، فيروس كورونا وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.