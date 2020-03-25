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17:08 GMT25 مارس/ آذار 2020
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    غزة تغلق مساجدها احترازا من تفشي فيروس كورونا

    © REUTERS / MOHAMMED SALEM
    العالم العربي
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    قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في قطاع غزة، إغلاق المساجد بداية من فجر اليوم ولمدة أسبوعين، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة، أنها تعاني من "نقص حاد" في الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة الفيروس.

    قال وكيل وزارة الأوقاف في غزة، عبد الهادي الأغا، خلال مؤتمر صحافي: "بإجماع علماء ومفتيي غزة، تقرر إغلاق جميع مساجد القطاع، اعتبارًا من فجر الأربعاء، ووقف صلاة الجماعة والجمعة فيها، لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي للوقاية من تفشي كورونا".

    © REUTERS / MOHAMMED SALEM
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    وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحافي: "تزامنا مع مواجهة فيروس كورونا، فإننا نعاني من نقص حاد في 39 في المئة من الأدوية الأساسية، و23 في المئة من المستهلكات الطبية، و60 في المئة من لوازم المختبرات وبنوك الدم، إضافة إلى شح مواد الفحص المخبري لكورونا، بفعل الحصار الإسرائيلي".

    وأضاف: "نحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المواطنين، وتقويضه الممنهج لمنظومة الخدمات الصحية والإنسانية، مما يضعنا أمام منعطف خطير في مواجهة وباء كورونا".

    وتابع: "نجدد المطالبة للأمم المتحدة بكافة مؤسساتها الإنسانية والصحية، بالعمل الفوري على رفع الحصار عن غزة، والتحرك العاجل لتلبية الاحتياجات الطارئة من أجهزة التنفس والعناية المركزة والأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومستلزمات الوقاية ومقومات الجاهزية، لمواجهة كورونا".

    وأعلن وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، يوسف أبو الريش، في وقت سابق، تسجيل إصابتين بفيروس كورونا لمواطنين عائدين من باكستان يوم الخميس الماضي.

    وقررت صحة غزة إغلاق صالات المطاعم والمقاهي والصالات وتعطيل صلوات الجمعة حتى إشعار آخر.

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