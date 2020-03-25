سوريا تدخل مرحلة حظر التجول لأول مرة في تاريخها

أعلنت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، بداية حظر التجول الليلي المفروض على كامل الأراضي السورية، اعتبارا من الساعة 6 مساء بتوقيت دمشق.

وبدء تنفيذ قرار حظر التجول من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة السورية أمس الثلاثاء بهدف التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي بذلك إلى أربع حالات.

وقرر الفريق الحكومي السوري المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس الثلاثاء، منع التجوال ليلا في كامل الأراضي السورية من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 25/3/2020، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".