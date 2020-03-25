"أنصار الله": طيران التحالف يشن سلسلة غارات على مواقع في الجوف الحدودية

شن طيران التحالف العربي، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على عدة مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الجوف اليمنية الحدودية مع السعودية.

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها الجماعة من صنعاء، أن طيران التحالف "شن 32 غارة على مديرية خب والشعف شرق الجوف"، لافتة إلى أن الغارات ألحقت أضراراً بممتلكات المواطنين.

في سياق آخر، اتهمت "أنصار الله"، الجيش السعودي بشن قصف صاروخي ومدفعي مكثف على قرى آهلة بالسكان في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، إن الجيش السعودي قصف بعشرات الصواريخ والقذائف، منازل وممتلكات المواطنين في مديريتي رازح وشدا الحدوديتين غرب صعدة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

ويشهد اليمن أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم بفعل معارك متواصلة منذ خمس سنوات بين الجيش اليمني وقوات حليفة مدعومة بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة وبين جماعة أنصار الله وقوات متحالفة معها من جهة أخرى.