إغلاق كنيسة "القيامة" في القدس بسبب فيروس كورونا

قال مسؤولون كنسيون إن أمرا صدر بإغلاق كنيسة "القيامة" في القدس، اليوم الأربعاء، ولمدة أسبوع كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا.

قال وديع أبو نصار، المتحدث الإعلامي باسم مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة لـ"رويترز"، إن كنيسة القيامة ستغلق اعتبارا من الساعة الخامسة مساء اليوم.

وأضاف أن القرار أعقب اجتماع بين الشرطة الإسرائيلية ومسؤولون بارزون في الكنيسة اليوم.

وذكر أن قادة الكنيسة يتفهمون الوضع وأن الأمر يسري مبدئيا لمدة أسبوع مضيفا أن لا أحد يعلم إلى متى ستستمر الأزمة.

وفي وقت سابق قالت الكنيسة الواقعة داخل أسوار مدينة القدس القديمة إنه يتعين على المصلين عدم الدخول في مجموعات تضم أكثر من 10 أشخاص والإبقاء على مسافة مترين على الأقل بين كل شخص وآخر.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، فيروس كورونا وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.