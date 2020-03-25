سوريا تسجل خامس إصابة بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة السورية عن تسجيل خامس إصابة في سوريا بفيروس كورونا المستجد لشخص وصل من الخارج منذ عدة أيام وتم حجره مباشرة.

ذكرت وكالة "سانا" أن وزارة الصحة السورية أعلنت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 5 حالات، اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة أن الحالة الخامسة هي لشخص وصل من خارج البلاد وتم حجره مباشرة واليوم ظهرت نتيجة الفحص.

وأعلنت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، بداية حظر التجول الليلي المفروض على كامل الأراضي السورية، اعتبارا من الساعة 6 مساء بتوقيت دمشق.

وبدء تنفيذ قرار حظر التجول من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة السورية، أمس الثلاثاء، بهدف التصدي لفيروس كورونا المستجد.