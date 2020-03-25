تماثل عائلتين عراقيتين للشفاء التام من فيروس كورونا في بغداد

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، عن تماثل 7 حالات مصابة بفيروس كورونا للشفاء بعد تلقيهم العلاج لعدة أيام في مستشفى ابن الخطيب.

وقال الدكتور الساعدي في بيان نقله إعلام صحة الرصافة في "فيسبوك" إن " 7 من مصابي فيروس كورونا اكتسبوا الشفاء التام وأجريت الفحوصات المختبرية لهم وجاءت النتائج سالبة تؤكد الشفاء التام وأخرجوا على أثرها من المستشفى".

وأضاف الساعدي إن "المتشافين هم أفراد من عائلتين الأولى من أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال والثانية من ثلاثة أشخاص ".

وأوضح الساعدي إن "عدد المتشافين في جانب الرصافة من بغداد ارتفع الى 20 حالة شفاء"، مشيرا إلى أن "ملاكات الصحة مستمرة بتقديم كافة الدعم العلاجي والنفسي والفندقي لجميع الحالات المصابة لحين اكتسابهم الشفاء التام".

ودعا الساعدي جميع المواطنين إلى "الالتزام بحظر التجوال والابتعاد عن التجمعات ومراجعة أقرب مؤسسة صحية في حال ظهور الأعراض".

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، أن العراق سجل 30 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الحالات المثبتة بفيروس كورونا في العراق إلى 346 والوفيات إلى 29 حالة حتى اليوم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، فيروس كورونا وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.