كاميرا "سبوتنيك" ترصد تشديد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة السورية لتصدي لفيروس "كورونا" في محافظة الحسكة، ونشر أجهزة "الكاشف الحراري" على جميع حواجز الجيش العربي السوري التي تفصل مناطق سيطرتها، عن مناطق سيطرة الجيشين الأمريكي والتركي والميلشيات "الكردية" و"التركمانية" التابعة لهما، على التوالي.

وتظهر المشاهد المرفقة شح الإمكانات الحكومية المتوافرة للاحتراز من تسلل الفيروس، جراء الحصار الغربي الخانق على سوريا، والذي أعقب تراجعا حادا في الموارد الاقتصادية والصحية الوطنية جراء الحرب الإرهابية التي تخضع لها البلاد منذ 9 سنوات.

الصحة السورية تشدد "إجراءات كورونا" بمناطق التماس مع الجيشين الأمريكي والتركي © Sputnik . Atiyah Alatiyah

الصحة السورية تشدد "إجراءات كورونا" بمناطق التماس مع الجيشين الأمريكي والتركي © Sputnik . Atiyah Alatiyah

الصحة السورية تشدد "إجراءات كورونا" بمناطق التماس مع الجيشين الأمريكي والتركي © Sputnik . Atiyah Alatiyah

الصحة السورية تشدد "إجراءات كورونا" بمناطق التماس مع الجيشين الأمريكي والتركي Atiyah Alatiyah

الصحة السورية تشدد "إجراءات كورونا" بمناطق التماس مع الجيشين الأمريكي والتركي © Sputnik . Atiyah Alatiyah

الصحة السورية تشدد "إجراءات كورونا" بمناطق التماس مع الجيشين الأمريكي والتركي © Sputnik . Atiyah Alatiyah

الصحة السورية تشدد "إجراءات كورونا" بمناطق التماس مع الجيشين الأمريكي والتركي © Sputnik . Atiyah Alatiyah

الصحة السورية تشدد "إجراءات كورونا" بمناطق التماس مع الجيشين الأمريكي والتركي © Sputnik . Atiyah Alatiyah 1 / 8 © Sputnik . Atiyah Alatiyah الصحة السورية تشدد "إجراءات كورونا" بمناطق التماس مع الجيشين الأمريكي والتركي

وبحسب بيانات وزارة الصحة السورية، فقد سجل 5 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" في البلاد حتى تاريخ اليوم.

© Sputnik . Atiyah Alatiyah الصحة السورية تشدد "إجراءات كورونا" بمناطق التماس مع الجيشين الأمريكي والتركي

وقرر الفريق الحكومي السوري المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس الثلاثاء، منع التجوال ليلا في كامل الأراضي السورية من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً، اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 25/3