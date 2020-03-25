رئيس مجلس "أنصار الله" يعلن خطة للإفراج عن جميع السجناء غير المحكومين

وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى لمجلس جماعة "أنصار الله" مهدي المشاط، بتشكيل لجنة مشتركة للنظر في أوضاع السجناء، والعمل على ترتيب خطة الإفراج عن جميع السجناء غير المحكومين والموقوفين على ذمة قضايا جنائية.