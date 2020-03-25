رئيس مجلس "أنصار الله" يهدد السعودية: أنهينا أولى مراحل "الوجع الكبير"

قال رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" مهدي المشاط "نحتفظ بحقنا بالرد تجاه أي استمرار في اتخاذ أي أرض أو منطقة منطلقا للأعمال العدائية ضد قواتنا المسلحة أو للتقطع للمواطنين".

وحسب موقع "المسيرة" ، التابع للجماعة قال المشاط: "نحتفظ بحقنا بالرد وفق خيارات المراحل وما نراه مناسبا تجاه أي استمرار للحصار أو القصف الجوي".

وفي الوقت ذاته قال المشاط: "نؤكد استعدادنا التام للانفتاح على كل الجهود والمبادرات، في إطار تهدئة شاملة وحقيقية يلمس أثرها الناس".

وأضاف: نرحب بدعوات وجهود الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى اليمن الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن".

وأعلن المشاط عن "انتهاء المرحلة الأولى من مراحل الوجع الكبير"، وقال: "ندعو قيادة التحالف (الذي تقوده السعودية) مجددا لوضع مبادرة 21 سبتمبر/ أيلول موضع التنفيذ".