"أنصار الله" تتوعد السعودية والإمارات بمنظومات صاروخية جديدة

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن الجماعة أجرت "وبنجاح تجارب جديدة على منظومات صاروخية سيتم الكشف عنها وهناك منظومات صاروخية ستدخل الخدمة قريباً".

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، اليوم الأربعاء:

"نعلن أن القوات المسلحة اليمنية أجرت وبنجاح تجارب جديدة على منظومات صاروخية، سيتم الكشف عنها وهناك منظومات صاروخية ستدخل الخدمة عما قريب إنشاء الله بعد نجاح العمليات التجريبية".

وحول سلاح الجو المسير، أشار إلى أن سلاح الجو المسير نفذ خلال خمس سنوات 4116 عملية عسكرية توزعت بين 669 عملية هجومية و3490 عملية استطلاعية، فيما بلغ إجمالي العمليات المشتركة بين المسير والمدفعية 73 عملية ومع القوة الصاروخية 11 عملية وعملية واحدة مشتركة بين المسير والصاروخية والمدفعية.

وقال سريع: "عمليات الطيران المسيّر استهدفت قواعد ومنشآت عسكرية وأهداف حساسة وتجمعات ومعسكرات وتحركات وتعزيزات العدو منها أهداف في العمقين السعودي والإماراتي ومنها أهداف في جبهات الداخل فيما تم تنفيذ عمليات نوعية استخدمت خلالها أكثر 10 طائرات مسيرة في العملية الواحدة".

ويشهد اليمن أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم بفعل معارك متواصلة منذ خمس سنوات بين الجيش اليمني وقوات حليفة مدعومة بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة وبين جماعة أنصار الله وقوات متحالفة معها من جهة أخرى.