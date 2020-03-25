قوات الوفاق تعلن السيطرة على أجزاء من قاعدة "الوطية" وأسر عناصر من الجيش الليبي

أعلن آمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة جويلي، سيطرة قوات الوفاق على أجزاء من قاعدة الوطية الجوية في ليبيا، مؤكدا أن عملية عاصفة السلام تسير بشكل ممتاز.

وأوضح الجويلي في تصريح خاص لقناة "أحرار ليبيا"، أنه تم القبض على عدد من جنود الجيش الوطني خلال تمشيط القاعدة.

وسبق للمتحدث باسم قوات الوفاق العقيد محمد قنونو أن أعلن إطلاق عملية عسكرية تحت اسم "عاصفة السلام"، ردا على ما وصفه بالقصف المتواصل لأحياء طرابلس من قبل الجيش الوطني.

"عاصفة السلام".. عملية عسكرية تجتاح المحاور pic.twitter.com/aSOIx3I48Q — Libya Alahrar TV - قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) March 25, 2020

على صعيد آخر، أكد آمر غرفة التحكم والسيطرة بعملية "بركان الغضب" سالم بوراوي، استمرار ما وصفه بعمليات القصف العشوائي التي ينفذها الجيش الوطني الليبي في منطقة عين زارة.

هز قصف مكثف العاصمة الليبية طرابلس خلال ليل الثلاثاء، واندلع قتال جديد عند قاعدة جوية خارج المدينة بعد ساعات من إعلان ليبيا رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا، رغم دعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في أنحاء العالم أثناء الوباء.

#عاجل | المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي عقيد طيار محمد قنونو: ميلشيات حفتر قصفت مناطق ابوسليم والسبعة وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الملتزمين بإجراءات الحجر الصحي — Libya Alahrar TV - قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) March 25, 2020

وينذر تصعيد القتال بكارثة للمنظومة الصحية المتضررة بالفعل في ليبيا، خلال التعامل مع فيروس كورونا، بعدما أكدت السلطات رصد أول حالة إصابة بالمرض في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف كامل لإطلاق النار في الصراعات بشتى أنحاء العالم فيما تبذل الحكومات والسلطات المحلية جهودا كبيرة لمواجهة الوباء الذي انتشر إلى معظم الدول.