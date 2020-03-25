مع ظهور إصابات جديدة... السوريون يطبقون حظر التجول والشوارع خالية.. فيديو

بدأ السوريون بتطبيق حظر التجول الجزئي من الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء حتى الساعة السادسة صباح غد الخميس، فيما رصدت بعض الكاميرات لقطات في عدد من الشوارع السورية وهي خالية دون حركة.

وبدأ تنفيذ قرار حظر التجول من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة السورية، أمس الثلاثاء، بهدف التصدي لفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات المصابة 5.

ونشر الكثير من السوريين صورا ومشاهد فيديو في عدد من الشوارع في بعض المدن مع إشارات إلى خلو هذه الشوارع والتزام الناس بتطبيق حظر التجول.