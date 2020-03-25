السيسي يوجه رسالة إلى المصريين في أول أيام حظر التجول

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الشعب في أول أيام تطبيق حظر حركة المواطنين، في إطار خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

وقال السيسي: "في اليوم الأول من تطبيق الحكومة للحزمة الإضافية من إجراءات الوقاية الاحترازية من فيروس كورونا، أتطلع إلى التزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها حرصاً على سلامة وأمان مصر والمصريين".

وأضاف الرئيس المصري في رسالته التي نشرها حسابه الرسمي على "فيسبوك": "أؤكد أننا نستطيع أن ننجح في مهمتنا بتكاتف الجميع بدءا من المرأة المصرية العظيمة وأسرتها كباراً وشباباً، وأيضاً جهود أبنائنا في كافة الاتجاهات، القوات المسلحة، والشرطة المدنية البواسل، وجميع أبطال منظومة الرعاية الصحية الشاملة المنتشرة في ربوع مصر" .

وتابع: "أقول لكم إننا سنعبر ونتخطى كل هذه اللحظات العصيبة وبعون الله ستصير ذكرى من الماضي البعيد. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".