ولي العهد السعودي يبحث مع بومبيو مكافحة فيروس كورونا واستقرار أسواق النفط

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، جهود صيانة استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وبحسب وكالة "واس"، عبّر الثنائي عن القلق إزاء تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم وضرورة تكاتف الجهود لاحتواء هذا الوباء.

وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

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سمو #ولي_العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي، استعرضا خلاله الجهود المبذولة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة العالمية.https://t.co/kGJwrHPsI9#واس pic.twitter.com/EA1U2ndRHs — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 25, 2020

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن شكره على ما وصفه بحسب تعبير الوكالة "استمرار شراكة المملكة في مواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة".

وفي وقت سابق، صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بأن المملكة، أكبر دول مصدرة للخام في العالم، ستواصل فعل كل ما بوسعها لضمان استقرار سوق النفط في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة.