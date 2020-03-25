ولي العهد السعودي يبحث مع بومبيو مكافحة فيروس كورونا واستقرار أسواق النفط

وبحسب وكالة "واس"، عبّر الثنائي عن القلق إزاء تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم وضرورة تكاتف الجهود لاحتواء هذا الوباء.
وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة العالمية.
#عاجل— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 25, 2020
سمو #ولي_العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي، استعرضا خلاله الجهود المبذولة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة العالمية.https://t.co/kGJwrHPsI9#واس pic.twitter.com/EA1U2ndRHs
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن شكره على ما وصفه بحسب تعبير الوكالة "استمرار شراكة المملكة في مواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة".
وفي وقت سابق، صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بأن المملكة، أكبر دول مصدرة للخام في العالم، ستواصل فعل كل ما بوسعها لضمان استقرار سوق النفط في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة.
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