مصر... تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد الإجمالي

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر إلى 456 حالة بعد تسجيل 54 حالة اليوم، فيما سجلت وفاة واحدة رفعت الوفيات إلى 21 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان، مساء اليوم الأربعاء، أنه "تم تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

وأشار البيان إلى "وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 63 عاما من محافظة المنوفية".

ووصل إجمالي عدد الحالات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.

ووفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميا نحو 423 ألف حالة حتى صباح اليوم الأربعاء، بارتفاع بأكثر من 40 ألف حالة مقارنة بيوم أمس، كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 110 آلاف، كما أن عدد الوفيات يقترب من 19 ألفاً.