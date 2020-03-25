التحالف بقيادة السعودية يؤيد قبول حكومة اليمن دعوة وقف إطلاق النار الأممية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية تأييده قبول الحكومة اليمنية الدعوة الأممية لوقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تأييد ودعم قرار الحكومة اليمنية بقبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن وبذل قصارى الجهود لمواجهة الانتشار المحتمل لـفيروس كورونا "كوفيد -19".

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تؤيد وتدعم قرار الحكومة اليمنية في قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن ومواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)".

وأضاف العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي، وتخفيف معاناة الشعب اليمني والعمل بشكل جاد لمواجهة مخاطر جائحة فيروس كورونا ومنعه من الانتشار".