بعد تشريح الجثمان... الكشف عن أسباب وفاة وزير الدفاع السوداني

كشفت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، أسباب وفاة وزير الدفاع السوداني الفريق جمال عمال، بعد تشريح جثمانه.

وتوفي وزير الدفاع السوداني، فجر اليوم، أثناء مشاركته في مفاوضات عن حكومة السودان، في وضع أسس الترتيبات الأمنية لسلام دائم وشامل في السودان، في مدينة جوبا بجنوب السودان.



وأظهرت نتائج التشريح الجنائي التي أجريت اليوم، على جثمان وزير الدفاع، أن وفاته كانت نتيجة ذبحة صدرية، وذلك بعد أن طلبت أسرته تشريح جثمانه في الخرطوم للتأكد من سبب الوفاة، وفقا لموقع "باج نيوز" السوداني.

واستقبل مجلسي السيادة والوزراء جثمان وزير الدفاع الراحل برفقة وفدا رفيع عائد من دولة جنوب السودان.

وحضر رئيس مجلس السيادة والمكون العسكري تشييع جمال عمر، بعد أن طلب عبد الفتاح البرهان من الحكومة عدم حضور الدفن للإجراءات المتخذة بسبب وباء كورونا.

والفريق أول ركن جمال الدين عمر أول وزير دفاع في الحكومة الانتقالية بعد عزل عمر البشير في نيسان/أبريل الماضي.

وقبل توليه منصب وزير الدفاع الجديد كان عضوا في المجلس العسكري الانتقالي رئيسا للجنة الأمن والدفاع برتبة فريق ركن.

وتمت ترقيته إلى رتبة فريق أول في 15 نيسان/أبريل 2019 بقرار من رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

إلى ذلك، كان عمر جمال يشغل منذ آذار/مارس 2017 منصب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.

وفي 23 أيار/مايو 2019 أصدر البرهان مرسوما دستوريا، عين بموجبه الفريق أول ركن جمال الدين عمر إبراهيم، عضواً بالمجلس العسكري الانتقالي ورئيساً للجنة الأمن والدفاع.