الجيش الليبي يقترب من السيطرة على منفذ رأس جدير الحدودي غربي البلاد

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء (الساعات الأولى من الخميس بالتوقيت المحلي)، أن قوات الجيش الوطني الليبي تقترب من السيطرة على منفذ رأس جدير الحدودي مع دولة تونس بضعة ويبعد عنه حوالي كيلومترات.

وقالت شعبة الإعلام الحربي للجيش الوطني الليبي، في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن "كيلومتراتٍ قليلة تفصل قواتنا المُسلحة عن السيطرة على منفذ رأس جدير البري وعلى كامل حدود الوطن".

وفي سياق آخر، أكدت وسائل إعلام ليبية سيطرت الجيش الليبي على معسكر في مدينة رقدالين .

ووفقا لقناة ليبيا الحدث: "القوات المسلحة تدخل راقدالين والجميل والعسة وسط استقبال شعبي واسع".

هذا وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق الليبية، العقيد طيار محمد قنونو في بيان صحفي سابق، الأربعاء، أن قوات الوفاق نفذت فجر اليوم عملية وصفها بالنوعية والناجحة ضربت عمق قاعدة الوطية الجوية.

وأوضح قنونو، أن "العملية أدت للقبض على عدد من المسلحين والمرتزقة التابعين لحفتر"، مشيرا إلى غنمهم عتادا حربيا وذخائر"، على حد قوله.

وينذر تصعيد القتال بكارثة للمنظومة الصحية المتضررة بالفعل في ليبيا، خلال التعامل مع فيروس كورونا بعدما أكدت السلطات رصد أول حالة إصابة بالمرض يوم الثلاثاء 24 مارس/آذار.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف كامل لإطلاق النار في الصراعات بشتى أنحاء العالم، فيما تبذل الحكومات والسلطات المحلية جهودا كبيرة لمواجهة الوباء الذي انتشر إلى معظم الدول.