السراج حول عملية "عاصفة السلام": سنرد على الانتهاكات المستمرة للهدنة

أكد القائد الأعلى للجيش الليبي، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، اليوم الخميس، أنه قواته سنرد على الانتهاكات المستمرة للهدنة.

وقال السراج حول التطورات العسكرية وانطلاق عملية "عاصفة السلام، في بيان حصلت سبوتنيك على نسخة منه، "بداية أوجه تحية تقدير واعتزاز لقوات الجيش الليبي والقوة المساندة التي نفذت مهامها اليوم بكفاءة واقتدار من خلال عملية "عاصفة السلام".

وأضاف القائد: "لقد أكدنا بأننا سنرد على الانتهاكات المستمرة للهدنة، وقلنا ومازلنا نقول بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وهذا تحديدا ما حدث حيث أصدرت الأوامر بالرد وبقوة على الاعتداءات الإرهابية المتكررة على المدنيين. إننا حكومة شرعية مدنية تحترم التزاماتها تجاه المجتمع الدولي، لكنها ملتزمة قبل ذلك تجاه شعبها وعليها واجب حمايته، في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس وفي حدود القانون الدولي".

وتابع، "أن القصف المبرمج للأحياء السكنية بطرابلس لم يتوقف خلال الهدنة وتسبب في وقوع ضحايا من المدنيين بينهم أطفال ونساء، في استخفاف بقرار مجلس الأمن، واستهانة بمقررات مؤتمر برلين، واستهتار بأرواح الليبيين وأمنهم.

وشدد القائد الأعلى للجيش الليبي، أن "عاصفة السلام" التي انطلقت اليوم هي رد اعتبار لضحايا عمليات المليشيات الإرهابية المعتدية، ومن معها من مرتزقة إرهابيين واننا سنرد وبقوة على مصادر أي عدوان يقع علينا.