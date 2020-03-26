ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا إلى 73

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان صدر عنه في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء/ الخميس، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في قرية بدو شمال غرب القدس و"7" إصابات في قطاع غزة، وبهذا يصل عدد الإصابات إلى 73 حالة.

رام الله-سبوتنيك. وقال المتحدث:" إن الإصابتين الجديدتين هما لابن السيدة الفلسطينية التي توفيت بفيروس كورونا والتي انتقلت العدوى لها من ابنها الذي يعمل في إسرائيل وعمره"37" عاما، وعمه البالغ من العمر"57" عاما، وتجري الطواقم الطبية مسحا لعدد من أفراد العائلة في البلدة وهم خمسة أشقاء يعملون في إسرائيل يعتقد بإصابتهم بالفيروس، أما الإصابات في قطاع غزة فهي لمخالطين كانوا يشرفون على اثنين من المصابين داخل الحجر الصحي وتم إبقاؤهم في الحجر".

وكانت جرت، مساء الأربعاء، في قرية بدو مراسم تشييع عن بعد لأول حالة وفاة فلسطينية حيث شارك فيها عدد محدود من أفراد عائلتها، وسط تدابير وقائية مشددة، حيث جرت عملية دفنها وفق الأصول الطبية وحسب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء في فلسطين إلى" 73" إصابة تعافى منهم "17" مصابا في مدينة بيت لحم.