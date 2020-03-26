وفاة أول لاعب كرة قدم عربي بسب فيروس "كورونا"

أعلن الاتحاد الصومالي لكرة القدم وفاة نجم المنتخب السابق، عبد القادر محمد فرح، عن عمر ناهز 59 عاما، في مستشفى في العاصمة البريطانية لندن بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال الاتحاد الصومالي، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، إن "الصومال خسر أسطورة كرة القدم عبد القادر محمد فرح أمام فيروس كورونا. توفي الأسطورة في مستشفى في لندن. التعازي لعائلته وأقاربه ولعائلة كرة القدم الصومالية بأكملها".

وبدأ عبد القادر محمد فرح مشواره الكروي عام 1976، ومثل منتخب الصومال دوليا حتى اعتزاله في نهاية الثمانينيات، وعمل مستشارا لوزير الشباب والرياضة في الصومال منذ عام 2016 وحتى وفاته.