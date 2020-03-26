إسرائيل تغلق أبواب المدينة القديمة في القدس

فبحسب ما نشر المركز الفلسطيني للإعلام، أغلقت إسرائيل أبواب المدينة القديمة.

قوات الاحتلال تغلق بوابات البلدة القديمة بـ #القدس المحتلة، وتمنع الدخول لغير سكانها. pic.twitter.com/FELVwhSqpf — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 26, 2020

واتخذت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، قرارات جديدة في إطار إجراءاتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا. ومن بين الإجراءات الجديدة ألا يبتعد المواطن عن منزله أكثر من 100 متر، وبذلك بات على الإسرائيليين الراغبين في ممارسة رياضة الركض أو المشي أن يفعلوا ذلك في نطاق مئة متر من منازلهم لمدة أسبوع.

وطالبت السلطات الإسرائيليين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان وأغلقت المدارس والعديد من الشركات، مما أدى إلى تسريح أكثر من 500 ألف عامل وموظف حتى الآن، فيما اضطر القطاع الخاص لتقليص عدد المتواجدين في مكان العمل إلى عشرة أشخاص أو ثلث قوة العمل وأعطيت عطلات لأغلب العاملين في القطاع العام.