الكويت تعلن 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 208 حالات.

وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان إنه "تم تأكيد إصابة 13 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ ليصبح الإجمالي 208 حالة".

كما أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح، اليوم، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بالفيروس ليرتفع عدد الحالات التي تعافت أو تماثلت للشفاء إلى 49.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 13 حالة جديدة ب #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ليصبح الإجمالي 208 حالة pic.twitter.com/fX6b3LBUfn — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) March 26, 2020

واتخذت الكويت إجراءات مشددة لمكافحة فيروس "كورونا"، إذ أقر مجلس الأمة الكويتي قانونا ينزل عقوبات بالسجن تصل في أقصاها إلى 10 سنوات لمن يتسبب عمدا في نقل العدوى بفيروس كورونا.

عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 470 ألف إصابة، ونحو 21 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 110 آلاف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 74 ألفًا في إيطاليا و68 ألفا في الولايات المتحدة و49 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.