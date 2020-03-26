الزرفي: العراق سينفتح على دول الجوار دون الإخلال باستقلال البلد وسيادته

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف، عدنان الزرفي، اليوم الخميس، أن الحكومة المقبلة ستعتمد سياسة خارجية قائمة على مبدأ "العراق أولًا" بعيدًا عن الصراعات الإقليمية والدولية.

القاهرة– سبوتنيك. وقال الزرفي، في تغريدة على "تويتر": "سنعتمد سیاسة خارجية قائمة على مبدأ (العراق أولاً) والابتعاد عن الصراعات الإقلیمیة والدولیة التي تجعل من العراق ساحةً لتصفیة الحسابات".

وأضاف الزرفي: "ستكون المصالح العراقیة العلیا ھي البوصلة التي تحدد رسم اتجاھات تلك السیاسة، والسعي للانفتاح على جمیع دول الجوار والمنطقة وعموم المجتمع الدولي من دون الإخلال بشروط ومتطلبات حفظ استقلال العراق وسیادته".

سنعتمدُ سیاسة خارجیة قائمة على مبدأ ( العراق اولاً ) والإبتعاد عن الصراعات الاقلیمیة والدولیة التي تجعل من العراق ساحةً لتصفیة الحسابات وتكون المصالح العراقیة العُلیا ھي البوصلة التي تحدد رسم إتجاھات تلك السیاسة . — عدنان الزرفي Adnan Alzurfi (@adnanalzurfi) March 26, 2020

​وقال الزرفي، في تصريحات للصحفيين، يوم الأحد، إن "رئيس الجمهورية استنفذ كل الطرق التي يمكن اتباعها، سواء التزامه المهلة الدستورية، وطلبه من الكتل السياسية المعنية حسم الأمر (تشكيل الحكومة) قبل يوم من نهاية المهلة، فضلا عن توجيه استفسار إلى المحكمة الاتحادية، وكوني كنت أحد المرشحين، جاء تكليفي بشكل طبيعي".

وأضاف: "ما يهمني بالدرجة الأساس هو بناء علاقات متوازنة مع جميع دول المنطقة، سواء كانت عربية حيث إن محيط العراق عربي، وإسلامية حيث إن محيط العراقي إسلامي أيضا، بالإضافة إلى إقامة علاقات دولة متوازنة مع القوى الإقليمية والدولية على قاعدة المصالح المشتركة مع أولوية لمصالحنا الوطنية".

وأكد رئيس الوزراء العراقي المكلف أنه "بدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة التي ستكون مهمتها سنة فقط، يتم خلالها الإعداد لإجراء انتخابات مبكرة".