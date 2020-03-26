الصدر يتحدث عن "رسائل سماوية" وراء "كورونا" ويوجه دعوة إلى 3 دول عربية

قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الخميس، إن هناك ما أسماها "رسائل سماوية" وراء فيروس "كورونا" المستجد، داعيا إلى وقف الحروب في عدد من الدول.

وأوضح الصدر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "الرسالة الأولى التي نستطيع أن نفهمها من الوباء هي: أيها المسلمون العرب، كفاكم حربا، في سوريا، وفي اليمن، وفي ليبيا، وفي غيرها".

وأضاف: "إنكم إن تراحمتم فقد يرحمكم الله إن لم يفت الأوان.. ولات حين مندم".

​وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الأربعاء، أن العراق سجل 30 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الحالات المثبتة بفيروس كورونا في العراق إلى 346 والوفيات إلى 29 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، فيروس كورونا وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير