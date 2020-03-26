العراق يحصي عدد مواطنيه المصابين بكورونا خارج البلاد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها تعمل على إحصاء عدد المصابين العراقيين بفيروس كورونا في الخارج.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، إن "حالات الإصابة بفيروس كورونا من الجالية العراقية في عموم العالم بلغت 19 حالة وبواقع 10 حالات في الأردن، و6 في إيطاليا".

وأشار الصحاف إلى تسجيل حالتين أيضا في لبنان وحالة في كندا.

وأضاف أن "سفارات العراق في تلك البلدان تبذل أقصى الجهود في متابعة أحوالهم، وتهيئة الرعاية الطبية لهم".

يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي أعلن، اليوم الخميس، عن تمديد حظر التجوال في البلاد إلى الـ11 من أبريل/ نيسان المقبل، لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الأربعاء، أن العراق سجل 30 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الحالات المثبتة بفيروس كورونا في العراق إلى 346 والوفيات إلى 29 حالة حتى اليوم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، فيروس كورونا وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.